ARCO. Due climber tedeschi, entrambi sulla cinquantina, sono stati soccorsi nel primo pomeriggio di lunedì 2 novembre in località Patuzzi, sulla parete di Pezol, presso Arco, dopo essere stati investiti da una scarica di sassi mentre erano impegnati sulla via “Cercando la trincea”. Entrambi hanno riportato dei traumi nell’impatto.

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.30 da parte degli stessi alpinisti, che si erano infortunati al quinto tiro della via.

La Centrale unica di emergenza ha attivato l’elisoccorso e allertato la stazione di Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico trentino, che ha inviato tre operatori a supporto in piazzola.

Dopo aver sorvolato la zona e individuato la posizione dei due climber, il tecnico di elisoccorso ha verricellato sul posto l’équipe sanitaria, che ha prestato le prime cure e stabilizzato i feriti. I due sono stati quindi recuperati a bordo dell’elicottero e trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti del caso.