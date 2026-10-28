CAMPO DI TRENS. Momenti di paura mercoledì sull’autostrada del Brennero, dove poco prima delle 12 si è verificato un incidente che ha coinvolto tre camion sulla carreggiata sud, all’altezza di Campo di Trens.



Nell’impatto, il conducente dell’ultimo mezzo pesante coinvolto è rimasto incastrato nella cabina, con le gambe bloccate tra le lamiere. Per liberarlo, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare attrezzature idrauliche.



Una volta estratto dal veicolo, l’uomo è stato affidato ai sanitari della Croce Bianca e trasportato all’ospedale di Bressanone. Al momento non sono state rese note le sue condizioni e la gravità delle ferite riportate.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Vipiteno e il personale della Croce Bianca. Erano state allertate anche le squadre di Bressanone e Varna, oltre al Corpo permanente dei vigili del fuoco, il cui intervento non si è però rivelato necessario.



Presenti anche la polizia stradale e il personale addetto alla manutenzione dell’autostrada. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto interessato della corsia sud è stato temporaneamente chiuso al traffico, provocando pesanti rallentamenti e code.



La circolazione è tornata alla normalità dopo circa 45 minuti, quando la strada è stata riaperta e le squadre di soccorso hanno potuto concludere l’intervento.