BOLZANO. Chi desidera proteggersi dall’influenza può ricorrere anche quest’inverno alla vaccinazione gratuita. La Giunta provinciale lo ha stabilito il 2 ottobre su proposta dell’assessore provinciale competente Hubert Messner. Tutti i cittadini e le cittadine possono usufruire di questa offerta.

Ogni anno l’influenza causa numerosi giorni di assenza dal lavoro e può portare anche a ricoveri ospedalieri e decessi, come sottolinea il Ministero della Salute in una circolare.

"L’influenza non è un innocuo raffreddore. Può diventare pericolosa soprattutto per le persone anziane e con condizioni di salute compromesse. Con l’offerta di vaccinazione gratuita per tutti vogliamo raggiungere il maggior numero possibile di persone e, al contempo, proteggere coloro che sono particolarmente a rischio", afferma l’assessore provinciale alla Prevenzione sanitaria e Salute Hubert Messner.

La campagna di vaccinazione avrà inizio il 15 ottobre. Le prenotazioni saranno possibili già a partire da lunedì 12 ottobre.

Con questa offerta gratuita, la Provincia intende aumentare la copertura vaccinale. Sebbene il numero dei vaccinati sia recentemente aumentato leggermente, nel complesso rimane ancora ben al di sotto dei valori auspicati. Tra gli over 65, il tasso di copertura vaccinale nella scorsa stagione è stato del 38,9 per cento, mentre nella popolazione complessiva del 12,5 per cento. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Piano nazionale di prevenzione vaccinale raccomandano un tasso di copertura vaccinale di almeno il 75 per cento per le persone di età superiore ai 65 anni.

Il vaccino antinfluenzale viene costantemente adattato ai ceppi virali attualmente in circolazione e, secondo i medici, offre la migliore protezione sia dalla malattia che da possibili complicazioni. Per la stagione 2026/2027 sono state acquistate complessivamente 84.500 dosi di vaccino. Oltre agli anziani, traggono particolare beneficio dalla vaccinazione soprattutto i malati cronici, le donne in gravidanza, i bambini piccoli e le persone con un sistema immunitario indebolito. Per questo motivo i medici raccomandano la vaccinazione soprattutto a questi gruppi e ai loro familiari. La vaccinazione è consigliabile anche per le persone che, per motivi di lavoro o nella vita privata, entrano spesso in contatto con questi gruppi a rischio.

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige offre a tutti il vaccino antinfluenzale e quello contro il Covid, mentre ai bambini viene somministrato anche l’anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale (RSV).

È possibile vaccinarsi presso i centri vaccinali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige previa prenotazione telefonica, presumibilmente a partire da metà ottobre, tramite il Centro unico di prenotazione provinciale al numero 100 100 con i prefissi 0471, 0472, 0473 o 0474, presso tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché nelle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale.