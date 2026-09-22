BOLZANO. Il Trentino-Alto Adige entra nella rete di Itabus, la società di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza del gruppo Italo. Da oggi il territorio può contare su nuovi collegamenti diretti con il Centro-Sud Italia, l’Austria e la Germania, grazie alle fermate introdotte a Trento, Bolzano, Bressanone e Vipiteno.

Sono due i servizi giornalieri previsti lungo la nuova direttrice, pensata per collegare il territorio regionale con alcune delle principali città italiane ed europee. Tra le destinazioni figurano Napoli, Caserta, Roma, Firenze, Bologna, Mantova e Verona, oltre a Innsbruck e Monaco di Baviera.

Il collegamento notturno in arrivo dal Centro-Sud parte da Napoli alle 19.40 e da Roma alle 22.50, passando per Firenze, Bologna, Mantova e Verona. L'arrivo a Trento è previsto alle 7.05, con ripartenza alle 7.10. Il bus raggiunge quindi Bolzano alle 7.55, Bressanone alle 8.39 e Vipiteno alle 9.04, prima di proseguire verso l'Austria e la Germania. L'arrivo a Innsbruck è previsto alle 9.55, mentre il viaggio termina a Monaco di Baviera alle 12.25.

Il percorso funziona anche nella direzione opposta. Da Monaco si parte alle 17.40, mentre da Innsbruck alle 20.10. Dopo le fermate di Vipiteno e Bressanone, il bus arriva a Bolzano alle 22.05 e a Trento alle 22.55, per poi proseguire durante la notte verso Verona, Mantova, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e Napoli.

Gli orari consentono così di sfruttare il viaggio notturno per raggiungere il Centro-Sud senza una sosta intermedia: Roma viene raggiunta alle 7.15 e Napoli alle 10.25.

L'ingresso del Trentino-Alto Adige nella rete Itabus rappresenta, secondo la società, un nuovo tassello nel piano di espansione dei collegamenti nazionali e internazionali. Le nuove fermate sono state individuate anche in risposta alla crescente domanda di soluzioni di mobilità condivisa, con l'obiettivo di facilitare gli spostamenti sia dei residenti verso le grandi città italiane ed europee sia dei viaggiatori diretti in regione per turismo o lavoro.

«Il Trentino-Alto Adige rappresenta un tassello strategico all'interno del nostro network», sottolinea Francesco Fiore, amministratore delegato di Itabus, evidenziando come i nuovi collegamenti puntino a offrire ai viaggiatori del territorio nuove possibilità di spostamento verso l'estero e il Centro-Sud Italia.