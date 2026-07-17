PALAU. Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner si concede qualche giorno di relax in Sardegna, una delle sue destinazioni preferite. Nella mattinata di ieri, giovedì 16 luglio, il numero uno del tennis mondiale è stato notato all'interno di un supermercato MD di Palau, dove si è fermato per fare la spesa.

Cappellino bianco, occhiali da sole e un look decisamente informale non sono bastati a passare inosservato. Alcuni clienti e dipendenti lo hanno riconosciuto quasi subito e hanno approfittato dell'occasione per chiedergli una foto. Gli scatti, pubblicati da La Nuova Sardegna, hanno rapidamente iniziato a circolare sui social.

«È vero, è venuto qui stamattina e le colleghe si sono fatte le foto. Per tutti noi è stata una bellissima sorpresa», hanno raccontato dal punto vendita al quotidiano sardo.

Per Sinner si tratta di una breve pausa dopo il controllo medico effettuato al J Medical di Torino. Il tennista trascorrerà alcuni giorni nel nord della Sardegna, dove di recente ha acquistato una villa a Porto Rafael, prima di riprendere la preparazione in vista della stagione sul cemento.

Il prossimo appuntamento sarà il Masters 1000 di Montreal, in programma all'inizio di agosto, seguito dal torneo di Cincinnati, ultimi impegni di avvicinamento agli US Open. (foto La Nuova Sardegna)