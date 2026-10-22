LINDAU. Un progetto altoatesino per sperimentare il trasporto pesante a idrogeno lungo il corridoio del Brennero ha ottenuto un riconoscimento agli EUSALP Energy Awards 2026. A essere premiata è stata Gruber Logistics, impegnata con il progetto ZEFES nella sperimentazione di un camion a celle a combustibile a idrogeno per il trasporto merci sulle lunghe distanze. Il premio è stato consegnato dal presidente della Provincia Arno Kompatscher durante il forum annuale della Strategia europea per lo spazio alpino, svoltosi a Lindau, sul Lago di Costanza.

All’assemblea hanno partecipato i rappresentanti di sette Paesi alpini e 48 regioni, riuniti per fare il punto sulla cooperazione transfrontaliera. Al centro del confronto la mobilità, la digitalizzazione, l’approvvigionamento energetico e la tutela del clima. L’incontro ha segnato la conclusione della presidenza bavarese del 2026: dal primo gennaio 2027 il coordinamento passerà alla Francia. Per Kompatscher, le sfide delle regioni alpine richiedono risposte condivise, soprattutto nei settori dell’energia e dei trasporti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla transizione energetica, con una conferenza organizzata dall’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima insieme alle istituzioni bavaresi. Gli esperti hanno discusso di teleriscaldamento, geotermia, pompe di calore di grandi dimensioni e tecnologie a idrogeno. Il direttore generale di CasaClima, Ulrich Santa, ha sottolineato la necessità di individuare soluzioni differenti in base alle caratteristiche dei territori, attraverso una pianificazione energetica mirata.

Il progetto di Gruber Logistics punta a raccogliere dati sull’impiego dell’idrogeno nel trasporto pesante a lunga percorrenza. Kompatscher ha indicato nell’iniziativa un esempio del contributo che le imprese possono offrire alla transizione energetica, richiamando l’obiettivo di trasformare l’asse del Brennero in un corridoio verde. Il riconoscimento arriva mentre le regioni alpine cercano soluzioni comuni per ridurre le emissioni e sviluppare sistemi di mobilità sostenibile.