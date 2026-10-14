BOLZANO. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher e l’assessore alla Salute Hubert Messner si sono vaccinati oggi, mercoledì 14 ottobre, contro l’influenza, dando il via simbolico alla campagna di prevenzione in Alto Adige. L’iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione, soprattutto per proteggere le persone più vulnerabili. La campagna antinfluenzale partirà ufficialmente domani, 15 ottobre.

«Con il vaccino proteggiamo noi stessi e, al contempo, gli altri. Più persone partecipano, meglio proteggiamo soprattutto coloro per i quali la malattia può avere gravi conseguenze», ha dichiarato Kompatscher, che si è sottoposto alla vaccinazione all’ospedale di Bolzano. Messner ha ricordato che «l’influenza non è un innocuo raffreddore» e che vaccinarsi può contribuire a evitare le forme più gravi della malattia.

Le vaccinazioni contro l’influenza e il Covid sono gratuite e possono essere somministrate anche contemporaneamente. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata soprattutto agli ultrasessantenni, alle persone affette da malattie croniche, alle donne in gravidanza e agli altri gruppi considerati a rischio. L’obiettivo della campagna è aumentare la copertura vaccinale e ridurre le conseguenze delle infezioni.

Per ricevere il vaccino è possibile prenotare attraverso la piattaforma SaniBook oppure telefonare al Centro unico di prenotazione provinciale, ai numeri 0471, 0472, 0473 o 0474 seguiti da 100 100. Le somministrazioni saranno effettuate nei centri vaccinali, negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri aderenti all’iniziativa, oltre che nelle farmacie che partecipano alla campagna.