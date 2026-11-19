BOLZANO. Con la firma del presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher si chiude in Alto Adige la raccolta di adesioni promossa da Confesercenti per la proposta di legge di iniziativa popolare «Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità».

La campagna ha coinvolto cittadini, imprese e rappresentanti delle istituzioni. Con la proposta, Confesercenti punta a contrastare la desertificazione commerciale e a riconoscere il ruolo dei negozi di vicinato nel garantire servizi quotidiani a chi vive nei centri e nei quartieri.

«Il commercio di prossimità è una componente importante del tessuto economico e sociale dell’Alto Adige», ha dichiarato Kompatscher. «Le attività presenti nei nostri centri garantiscono servizi, creano occupazione e contribuiscono a mantenere vivi e accoglienti i luoghi in cui abitiamo».

Per Kompatscher, il futuro dei negozi di vicinato riguarda direttamente la qualità della vita dei residenti. «Il confronto e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori sono fondamentali per accompagnare i cambiamenti e individuare risposte adeguate alle esigenze dei territori».