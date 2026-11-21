BOLZANO. Dalle montagne altoatesine alle spiagge abruzzesi, passando per Camerino e l'immensità del mar Mediterraneo. Chiara Bergamini, 26 anni, nata e cresciuta a Bolzano, oggi lavora presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, a Teramo. Il suo studio riguarda, in particolare, le tartarughe marine e l'impatto dell'uomo sul Mediterraneo. In questi giorni si trova in Grecia, all'ottava Conferenza mediterranea sulle tartarughe marine. Un'esperienza internazionale che si inserisce in un lavoro di ricerca dedicato alla salute del mare e alle conseguenze del lavoro umano sugli ecosistemi.

Come è iniziato il suo percorso?

Ho studiato al liceo scientifico Torricelli e poi mi sono spostata nelle Marche, all'Università di Camerino, dove ho frequentato Medicina veterinaria. Successivamente ho trascorso tre mesi in Erasmus in Germania, all'Università di Lipsia, nel dipartimento di patologia veterinaria. Adesso lavoro all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, a Teramo.

Quando è nata la passione per gli animali e per la medicina veterinaria?

Ho sempre avuto un po' la passione per la natura e gli animali. Fin da piccola frequentavo la montagna, mi sono sempre piaciuti gli animali da fattoria e quelli domestici. Mi sono appassionata alle scienze biologiche alle medie, grazie a una professoressa che mi ha fatto innamorare della biologia. Veterinaria, invece, non è stata una scelta legata a un momento preciso, semplicemente mi sembrava la strada più adatta.

Com'è arrivata alla ricerca scientifica?

Durante gli anni di formazione ho scoperto di avere una passione meno legata alla clinica, al primo soccorso e al pronto intervento. Mi piaceva di più l'aspetto riflessivo della diagnostica patologica. Lavoro facendo microscopie e autopsie: arrivano i campioni, faccio le diagnosi e c'è soprattutto la curiosità di scoprire cose nuove e affrontare tanti argomenti diversi. La ricerca mi sembrava il modo migliore per avere le mani in pasta in più ambiti possibili.

Di cosa si occupa la patologia veterinaria?

Il clinico si occupa delle visite ai pazienti e degli esami, un po' come avviene nella medicina umana. Il patologo, invece, lavora in una fase di indagine che sta più dietro le quinte. Si lavora in laboratorio, si fanno le necroscopie e si cerca di risalire alla causa della morte. Oppure, quando ci sono dei tumori e non si sa di che natura siano, si cerca di capire attraverso la microscopia quale sia l'origine.

Ha sviluppato una particolare attenzione per gli animali marini.

All'Istituto abbiamo diversi progetti che riguardano le tartarughe marine. In particolare lavoro all'interno del progetto europeo della Strategia marina, che cerca di capire l'effetto che l'uomo ha sull'ambiente marino. Utilizziamo le tartarughe come animali sentinella, come indicatori della salute di tutto il mare, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti che possono ingerire. Studiamo al microscopio gli esemplari che si spiaggiano sulle nostre coste e valutiamo il contenuto gastrointestinale.

Quanto è importante la dimensione internazionale per chi fa ricerca?

È molto importante, perché c'è sempre modo di imparare gli uni dagli altri. L'ultima collaborazione è stata con l'istituto nazionale tunisino. La circolazione delle idee è fondamentale per evitare un ristagno della ricerca scientifica e permettere di progredire. Per quanto riguarda il mare, abbiamo il Mediterraneo al centro di una moltitudine di Paesi. La collaborazione tra tutti quelli che vi si affacciano è fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente e delle specie che lo abitano, ma anche per la salute dell'uomo. È il concetto di «One Health», un'unica salute.

Il suo futuro potrebbe essere anche all'estero?

Non lo escludo. Voglio formarmi, imparare e andare a lavorare dove è necessario, dove ci sono le opportunità.

Quali sono le principali sfide per chi lavora nella ricerca scientifica?

Per i ricercatori in tutta Italia c'è sicuramente la precarietà del lavoro. Si va avanti con contratti di un anno alla volta e basandosi sui fondi dei progetti: quando i progetti finiscono, anche il lavoro rischia di interrompersi.

E per quanto riguarda la conservazione della fauna marina?

La sfida è far percepire il mare come qualcosa di importante, come una parte integrante anche della vita dell'uomo. Ci sembra un ambiente alieno, con cui abbiamo molta meno familiarità. Anche gli animali e le piante che vivono in mare ci sono meno familiari rispetto a quelli terrestri. Bisogna far capire al pubblico, ma anche alle istituzioni, il valore che il mare ha per la nostra salute, per l'economia e per l'ambiente in generale.

Che consiglio darebbe ai giovani che vogliono intraprendere una carriera nella ricerca?

Quando si esce un po' dal proprio ambito territoriale magari si fa più fatica, però non c'è da scoraggiarsi. Bisogna andare all'università, viverla bene e soprattutto cercare di creare tante connessioni, parlare con le persone e scambiarsi le idee. L'interazione è veramente la parte principale di quello che poi può portare ad avere opportunità.Bisogna essere intraprendenti.