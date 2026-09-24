BOLZANO. C'è una Bolzano che dorme per strada. Nessuno sa quante persone siano, ma ci sono aree di parcheggio che diventano veri e propri "condomini". Alcuni dormono in auto, ma anche in furgoni e camper.

Lavoratori senza casa

I "residenti" dei parcheggi non sono soltanto i clochard, quelli ai quali la città sembra essersi abituata da tempo, ma sono carrozzieri, manovali, lavoratori delle aziende di pulizia; persone che lavorano e guadagnano, ma non abbastanza per potersi permettere un tetto dignitoso sulla testa. Oppure sono intere famiglie arrivate da lontano, chiamate da parenti arrivati in Alto Adige negli anni passati e che qui hanno trovato spazi, ma non abbastanza ampi per ospitarli tutti.

In auto con due figli

È questo il caso di un 70enne, cittadino peruviano, padre di quattro figli maschi, uno dei quali è sposato e vive da tempo in una appartamento a Bolzano. A primavera il padre lo ha raggiunto in Italia con gli altri tre figli, tutti adulti, ma le cose, almeno per il momento, non sono andate come l'uomo sperava. Uno dei tre ragazzi hanno ottenuto il permesso di soggiorno e ha trovato posto per dormire all'ex Alimarket, mentre gli altri due, da giugno, dormono con il padre nella loro Hyundai Santa Fe, unica proprietà che hanno, parcheggiata in zona industriale vicino al centro commerciale Centrum. «Mangiamo alla Caritas, ma vogliamo lavorare - dice l'uomo in un misto tra spagnolo e italiano - abbiamo anche competenze». Lui dice di essere meccanico e, vicino alla "macchina casa", ha una piccola officina. La gente del posto gli porta le biciclette da sistemare e lui le ripara per pochi spiccioli. Il figlio di 29 anni, invece, dice di avere la patente per guidare piccoli camioncini e vorrebbe guidare bus. Nella stessa area di parcheggio ci sono altre macchine, almeno una decina, visibilmente usate come dormitori. Le si riconosce dai vestiti e oggetti "domestici" ammucchiati sui seggiolini anteriori e le coperte ammassate su quelli posteriori.

Il parcheggio in via Resia

Altra zona della città, altro "parcheggio condominio" in via Resia dove, però ci sono anche parcheggiati furgoni e camper. Un furgone ha i chiari segni di essere usato per dormire e mentre guardiamo all'interno una voce di rimprovero ci ricorda che quella è "una casa". Un uomo di 35 anni, seduto a poca distanza dal mezzo, ci racconta che è un carrozziere e che quel furgone è l'unico posto che può permettersi per dormire. Dice di essere nato a Bolzano, di svolgere il lavoro saltuario da carrozziere ma che con il suo stipendio non può permettersi di pagare neanche una stanza condivisa.

800 euro per un posto letto

«In via Renon mi hanno chiesto 800 euro per un posto letto. Forse per 500 euro avrei potuto accettare. Del dormitorio pubblico non se ne parla. Pieno di ladri e gente malata. Preferisco il furgone che un amico mi ha prestato ma quest'inverno non so come farò». Ci dice che più avanti ci sono altre persone che dormono in macchina. In fondo al parcheggio, infatti, oltre ad alcune macchine dormitorio, ci sono anche camper, alcuni sotto sequestro, che hanno smesso di essere casa viaggianti per turismo diventando case per disperati.

In camper per necessità

La finestra rotta è il segno che qualcuno la sta usando; lo stesso che poi ha coperto il danno fatto per entrare, tappando il buco alla bene e meglio per evitare gli spifferi. Bussiamo ad uno dei mezzi che presenta questi segni. Non risponde nessuno. Giriamo la maniglia che non è chiusa a chiave. La porta si apre. Dietro c'è un uomo assonnato, di chiare origini ispaniche, che continua a chiedere scusa e dice che è pronto ad andare via. Deve averci scambiato per il proprietario del camper. Il mezzo all'interno, rispetto ad altri devastati, è mantenuto pulito. Vicino al letto una ramazza è una paletta oltre ad una cassa d'acqua. Quando l'uomo si tranquillizza racconta: «Lavoro per una ditta delle pulizie ma ho soltanto un contratto a chiamata». Dice in un italiano stentato. Racconta di guadagnare circa 600 euro al mese e che non può pagare una stanza. Qualcuno gli ha promesso, però, una sistemazione per dormire a 300 euro al mese, ma non sa quando.