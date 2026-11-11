BOLZANO. Jannik Sinner racconta il periodo più complicato della sua stagione. In un nuovo video pubblicato sui propri canali social, il tennista altoatesino mostra il dietro le quinte dell'infortunio che lo ha costretto a fermarsi, ripercorrendo le difficoltà fisiche e la rinuncia a una parte importante del calendario agonistico.

«Ci sono giorni in cui va bene, altri in cui non riesco a muovermi», racconta il numero uno azzurro, descrivendo un recupero fatto di alti e bassi. Nel filmato trova spazio anche il viaggio a Lione, in Francia, dove Sinner si è recato in jet privato per consultare Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio e noto per seguire atleti di alto livello.

Durante il consulto, il campione parla anche delle conseguenze dello stop: ha perso peso e massa muscolare, complici la lontananza dal campo e la riduzione degli allenamenti. A questo si è aggiunto un altro intervento, finora poco conosciuto. «Da poco ho tolto le tonsille, ecco perché mi vedete con la faccia così asciutta», spiega Sinner nel video.

Il percorso di recupero prosegue a Montecarlo, dove il tennista sta lavorando per ritrovare la condizione fisica. Nel filmato c'è spazio anche per momenti più leggeri, come l'arrivo di Darren Cahill, suo allenatore, con cui si concede alcune partite a carte.

La priorità resta il ritorno alle competizioni senza forzare i tempi. L'obiettivo è riuscire a essere presente agli Australian Open di gennaio, primo grande appuntamento della nuova stagione. «Spero di tornare in Australia», conclude Sinner, lasciando aperta la speranza di rivederlo presto in campo.