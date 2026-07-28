BOLZANO. Nel corso della sua ultima seduta, la Consulta provinciale per la famiglia della Provincia autonoma di Bolzano si è occupata anche del tema della ristorazione scolastica come contributo alla conciliabilità tra vita familiare e lavorativa, all'istruzione e ad un'assistenza adeguata per i bambini. A tal proposito è stata inviata una presa di posizione all'assessore provinciale all'Istruzione Philipp Achammer e ai sindacati scolastici, nella quale si sottolinea l'importanza pedagogica della pausa pranzo. Anche il Consorzio dei Comuni ha ricevuto la comunicazione, poiché i Comuni sono responsabili della gestione organizzativa dei servizi di ristorazione scolastica.

"La Consulta per la famiglia accoglie con favore l'ulteriore potenziamento del servizio di mensa per gli alunni come importante contributo ad una migliore conciliazione tra famiglia e lavoro - si legge nella comunicazione - a tal proposito, il servizio di ristorazione scolastica non dovrebbe essere inteso solo come un'offerta assistenziale di natura organizzativa, ma come parte integrante di una quotidianità scolastica a misura di bambino, con un valore aggiunto dal punto di vista pedagogico e sociale. L'obiettivo deve essere un'offerta capillare, accessibile e praticabile, che sostenga le famiglie e offra ai bambini un contesto affidabile con un'assistenza di qualità, pasti in comune e apprendimento sociale. In questo contesto, la Consulta per la famiglia chiede che l'assistenza pedagogica durante la pausa pranzo venga adeguatamente presa in considerazione anche nelle imminenti trattative salariali per il personale docente. Istruzione, assistenza e conciliazione devono essere pensate congiuntamente e ulteriormente sviluppate nell'interesse dei bambini e dei giovani".