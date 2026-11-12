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BOLZANO. L’Alto Adige si conferma tra i territori di riferimento dell’alta cucina italiana. La Guida Michelin 2027 conta 22 ristoranti stellati in provincia di Bolzano, che mantiene il terzo posto nella classifica nazionale per numero di locali premiati.
La novità di quest’anno è Mamesa, a Burgusio, che conquista una Stella Michelin ed entra così nella selezione delle insegne riconosciute dalla prestigiosa guida. Un nuovo ingresso che arricchisce il panorama gastronomico altoatesino.
Il quadro complessivo conta 19 ristoranti con una Stella, due con due Stelle e uno con tre Stelle. Tra le conferme spicca l’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico, che conserva il massimo riconoscimento assegnato dalla guida.
Nella graduatoria provinciale italiana, Bolzano si colloca alle spalle di Roma, con 28 ristoranti stellati, e Napoli, con 26. Seguono Milano, con 21 locali premiati, e Salerno, con 17.