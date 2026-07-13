BOLZANO. Il trofeo di Wimbledon è arrivato in Alto Adige. La famiglia di Jannik Sinner è rientrata questa mattina, 13 luglio, all'aeroporto di Bolzano con un jet privato, riportando a casa la coppa conquistata dal numero uno del mondo. Il tennista altoatesino, invece, non era presente.



Per lui ora è previsto un periodo di riposo prima del rientro nel circuito, atteso ad agosto tra il Masters 1000 del Canada e quello di Cincinnati. Il fuoriclasse di Sesto Pusteria deciderà insiema al suo staff come programmare la parte finale della stagione.