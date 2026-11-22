BOLZANO. L’inverno comincia a farsi sentire in Alto Adige, dove la neve ha raggiunto anche numerosi fondovalle, lasciando una prima spolverata bianca su paesi e campagne. Da Brunico a Malles, passando per Vipiteno e Bressanone, il paesaggio ha assunto un aspetto decisamente più invernale, pur senza accumuli sufficienti a garantire una copertura completa del terreno.

A descrivere la situazione è Dieter Peterlin, che attraverso un messaggio pubblicato su X ha fatto il punto sulle precipitazioni che hanno interessato buona parte della provincia.

La nevicata ha seguito un'evoluzione graduale. I primi fiocchi sono comparsi alle quote più elevate, dove inizialmente le precipitazioni sono rimaste deboli. Con il passare delle ore, la neve si è spinta progressivamente verso il basso, raggiungendo anche diversi centri abitati delle vallate altoatesine.

Diversa la situazione nella fascia meridionale della provincia. Tra Merano e Salorno, infatti, il termometro si è mantenuto intorno ai due gradi, una temperatura che non ha favorito l'arrivo della neve fino al fondovalle.