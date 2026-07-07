BOLZANO. Entro il 27 luglio 2026, gli interessati con diploma possono candidarsi per posizioni a tempo determinato presso l'amministrazione della Provincia di Bolzano. La ripartizione personale ha indetto una selezione pubblica per collaboratori amministrativi della VI qualifica funzionale per posizioni a tempo determinato, pieno e parziale, in diverse aree dell'Alto Adige, con sede di servizio prevalentemente a Bolzano.

La selezione si svolge senza prove d'esame e si basa esclusivamente sulla documentazione presentata. Saranno valutati in particolare il titolo di studio, le competenze digitali come la certificazione Ecdl/Icdl e l'eventuale possesso di un attestato di bilinguismo di livello superiore a quello richiesto. Requisiti per la partecipazione sono, tra gli altri, il diploma di scuola superiore e l'attestato di bilinguismo B2. La graduatoria resta valida fino al 31 dicembre 2028.

La candidatura, possibile esclusivamente online, va inviata con la relativa documentazione entro e non oltre il 27 luglio 2026 alle ore 12, tramite l'apposito portale al link https://personale.provincia.bz.it/it/concorsi-personale-amminist rativo accedendo con Spid, Cie o Carta servizi. È necessario indicare una zona di preferenza per l'impiego (Merano, Bressanone, Brunico o Silandro). La graduatoria sarà pubblicata entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature.

(foto Usp / Tiberio Sorvillo)