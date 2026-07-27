BOLZANO. Con risorse ulteriori pari a oltre 50 milioni di euro, l'assestamento di bilancio approvato il 22 luglio in Consiglio provinciale rafforza i principali settori di competenza del Dipartimento guidato dall'assessore provinciale Peter Brunner.

I punti chiave sono la promozione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, gli investimenti nella gestione dei rifiuti e l'ammodernamento delle infrastrutture nel settore della tutela delle acque. Con 32 milioni di euro, le misure di sostegno nel settore energetico vengono notevolmente potenziate.

La ragione di ciò è la domanda costantemente elevata di contributi per misure legate all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili e al potenziamento dell'infrastruttura di rete, viene sottolineato dal Dipartimento Protezione dell'ambiente della natura e del clima, Energia, Sviluppo del territorio e Sport.

Considerate le domande presentate fino a fine giugno, è stata raggiunta quota 1.750, circa 450 in più rispetto alle previsioni iniziali. Il volume di investimenti correlato ammonta a circa 140 milioni di euro. Ciò corrisponde a un aumento del 16 per cento rispetto al 2025 e a un raddoppio rispetto al 2024. "L'elevato numero di richieste di contributo dimostra che la popolazione altoatesina è disposta a investire nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili. Con l'aumento degli stanziamenti nell'assestamento di bilancio garantiamo che questi investimenti non falliscano a causa di ostacoli finanziari e che i contributi promessi per le domande presentate possano essere erogati", sottolinea l'assessore Brunner.

In questo modo la Provincia crea condizioni quadro socialmente sostenibili per portare avanti la transizione energetica. A seconda della misura, gli attuali incentivi coprono fino all'80 per cento dei costi di investimento, consentendo così anche alle famiglie con disponibilità finanziarie limitate di investire nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili.

"Con l'assestamento di bilancio viene ulteriormente potenziata anche la gestione dei rifiuti. Ai 10 milioni di euro già previsti si aggiungono altri 500.000 euro. Con questi fondi, i centri di riciclaggio comunali saranno adeguati alle nuove linee guida tecniche provinciali e saranno attuate misure di miglioramento nei centri di stoccaggio delle Comunità comprensoriali", annuncia Brunner. In questo modo si intendono creare i presupposti per una gestione dei rifiuti moderna, efficiente e rispettosa dell'ambiente.

Un altro punto centrale dell'assestamento di bilancio è la tutela delle acque: circa 8 milioni di euro di fondi aggiuntivi saranno destinati alla modernizzazione e all'ulteriore sviluppo delle relative infrastrutture. "Gli investimenti servono al rinnovamento e al miglioramento degli impianti esistenti e contribuiscono a garantire a lungo termine l'elevata qualità delle acque altoatesine. Allo stesso tempo, forniscono un importante contributo alla tutela della salute della popolazione e degli ecosistemi locali", spiega l'assessore provinciale.