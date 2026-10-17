BOLZANO. In Alto Adige non tutti i bambini e i ragazzi partono dalle stesse condizioni. Il reddito familiare, la situazione abitativa e le origini sociali possono condizionare le opportunità educative, influenzando il rendimento scolastico, il benessere psicologico e le prospettive future. È quanto emerso dal primo convegno della Rete altoatesina contro le povertà, organizzato a Bolzano in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. Un confronto tra ricercatori, istituzioni e associazioni per individuare gli ostacoli che impediscono ai più giovani di sviluppare pienamente le proprie capacità.

«La povertà educativa ha molte cause e significa che alcune persone, a causa delle proprie condizioni di vita, non hanno le stesse opportunità degli altri», ha spiegato Elisa Berger, coordinatrice della rete. La ricercatrice Daniela Mesini, dell'Istituto per la Ricerca Sociale di Bologna, ha evidenziato il legame tra difficoltà economiche e disuguaglianze nell'accesso all'istruzione. Evan Tedeschi, della Libera Università di Bolzano, ha invece illustrato uno studio sulla povertà infantile e giovanile in Alto Adige, dal quale emergono correlazioni tra situazioni di svantaggio, difficoltà nelle relazioni con i coetanei, benessere psicologico e risultati scolastici.

A pesare sulle opportunità dei bambini non è soltanto la disponibilità economica. Christa Ladurner, sociologa del Forum Prevenzione, ha richiamato l'attenzione sulle condizioni abitative, sulla precarietà lavorativa dei genitori e sull'isolamento sociale. Da qui la necessità di intervenire fin dalla prima infanzia, rafforzando l'educazione linguistica, rendendo più accessibili i servizi educativi e garantendo un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. Nel confronto sono intervenuti anche rappresentanti della scuola, della politica, dell'economia e dei servizi sociali, tra cui l'assessore Marco Galateo e Gustav Tschenett, direttore della Direzione Istruzione e Formazione tedesca.

Il messaggio conclusivo è che la lotta alla povertà educativa non può essere affidata soltanto alla scuola. Servono interventi coordinati tra istituzioni, servizi sociali, associazioni e mondo economico, capaci di individuare tempestivamente le situazioni di disagio. La rete altoatesina «Alle gegen Armut», fondata nel 2025 su iniziativa della Federazione per il Sociale e la Sanità, riunisce oggi 22 organizzazioni e istituzioni. L'obiettivo condiviso è impedire che le condizioni economiche e familiari diventino un ostacolo permanente alla crescita e all'autonomia delle nuove generazioni.