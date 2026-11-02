BOLZANO. Parola d’ordine nella sede di via Brennero: prematuro. In effetti è vero che alle elezioni provinciali mancano ancora due anni (autunno 2028) e prima, nel 2027, ci sono le politiche, ma è altrettanto vero che la partita che si gioca è di quelle importanti. Dopo 15 anni, pari a tre mandati, esce di scena Arno Kompatscher. Questo spiega perché, in casa Svp, sono già iniziate le grandi manovre per trovare un successore. Stabilito che tutti gli scenari sono aperti, il piano principale al quale si starebbe lavorando è una sorta di staffetta tra Kompatscher ed Herbert Dorfmann.

L’eurodeputato

Originario di Bressanone, 57 anni, Herbert Dorfmann nel sondaggio condotto dalla Südtiroler Wirtschaftszeitung in collaborazione con l’Istituto Apollis si è classificato al terzo posto, alle spalle degli assessori provinciali Rosmarie Pamer e Daniel Alfreider. Si dice che Dorfmann potrebbe mettere d’accordo le diverse anime del partito.

Espressione del mondo contadino, già direttore del Bauernbund, ha il profilo e la preparazione per guidare la Provincia, visto il bagaglio di esperienza acquisito come sindaco di Velturno, ma soprattutto come eurodeputato (questo è il suo quarto mandato). Il diretto interessato non si sbilancia: «Prematuro parlarne ora: c’è un presidente che guiderà la Provincia per i prossimi due anni. Poi si vedrà. La decisione spetta al partito».

Al suo posto, al Parlamento europeo - nella primavera del 2029, ovvero pochi mesi dopo le provinciali - potrebbe arrivare proprio Arno Kompatscher che, in questi anni, ha imparato a muoversi bene tra Roma e Bruxelles. Questa volta però potrebbe non essere scontato l’accordo con FI per il seggio europeo. Non a caso Harald Stauder, capogruppo Svp in Provincia oltre che segretario politico del partito, ha depositato in Consiglio una proposta, che si discuterà nei prossimi giorni, per chiedere al governo di creare un collegio elettorale europeo ad hoc per l’Alto Adige. In questo modo non sarebbe necessario un accordo con un partito nazionale per avere un proprio rappresentante a Bruxelles.

La prima donna

Prima, testa a testa con Alfreider nel sondaggio di Swz, Rosmarie Pamer, 55 anni, già sindaca di San Martino in Passiria e attuale assessora provinciale al sociale, non fa mistero delle sue ambizioni. «La decisione spetta al partito - dice - ma io sono disponibile. Giusto che anche noi come donne ci mettiamo in gioco».

Sarebbe la prima donna a guidare la Provincia. Difficile che il partito punti su di lei, che rappresenta l’ala sociale, però il risultato del sondaggio dice che l’assessora piace.

Disponibile, impegnata, presente in tutti gli eventi, non può avere la preparazione del presidente Kompatscher, ma ha invece l’empatia che non è tra le doti riconosciute al governatore. Il suo modo di fare ricorda un po’ lo stile dell’ex presidente Luis Durnwalder, ancora molto amato dalla popolazione.

Il ladino

Molte ambizioni le nutre anche Daniel Alfreider, 45 anni, ingegnere di Colfosco, assessore provinciale alla mobilità, apprezzato e con forti legami anche a Roma, costruiti durante il mandato da deputato. Nulla da dire dunque sul profilo, il “problema” è che è ladino. Difficile pensare che la Svp affidi l’incarico più importante della Provincia a qualcuno che, per quanto bravo e preparato, non appartiene al gruppo tedesco.

Tra i papabili c’è sicuramente il senatore Meinhard Durnwalder, 49 anni, di Brunico, di professione avvocato, nipote di Luis Durnwalder. Lui però - si dice - preferirebbe fare ancora un altro mandato a Roma, proseguire con l’attività professionale e avere un po’ di tempo per la famiglia.

L’Obmann

Dieter Steger, 62 anni, rappresentante dell’ala economica, già consigliere provinciale, poi senatore e oggi deputato, oltre che Obmann della Svp, avrebbe tutte le carte in regola per guidare la Provincia. E forse pure l’ambizione, anche se nega in maniera decisa. Se il partito non dovesse trovare l’accordo su un nome, potrebbe essere proprio Steger a dover scendere in campo. Un po’ com’era successo quando era stato nominato Obmann.

Però stavolta rischia di scontare la cancellazione del collegio senatoriale Bolzano-Bassa Atesina, sostituito dal collegio Bolzano-Laives, voluto dal deputato di FdI Alessandro Urzì, per garantire l’elezione di un rappresentante italiano in Parlamento. In realtà la Svp ha ottenuto in cambio la garanzia di poter eleggere anche in futuro tre rappresentanti alla Camera, ma in Bassa Atesina non l’hanno vista come una conquista, bensì come una rinuncia.

L’ex sindaco

Quando nel 2022 è stato eletto in Provincia e gli è stata affidata - tra le altre cose - la competenza sull’Urbanistica, si diceva che Peter Brunner, 55 anni, già sindaco di Bressanone, stesse “studiando” per diventare il nuovo presidente della Provincia. Forse non ha smesso di crederci, ma pare aver perso l’appeal che aveva all’inizio.