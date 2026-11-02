BOLZANO. Cambio al vertice di Laborfonds, il fondo pensione complementare negoziale per i lavoratori dipendenti delle aziende del Trentino-Alto Adige. Dal 1° novembre 2026, Eugenio Quarti ha assunto ufficialmente l'incarico di direttore generale, al termine di una procedura di selezione che ha visto la partecipazione di oltre cento candidati.

La scelta è ricaduta su una figura che conosce già da vicino la struttura e il funzionamento del Fondo. Quarti vanta infatti un'esperienza pluriennale nel settore della previdenza complementare e del risparmio gestito, maturata attraverso diversi incarichi professionali.

Negli ultimi anni il nuovo direttore generale ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza di Laborfonds, occupandosi di aspetti centrali nella gestione delle risorse previdenziali. La sua nomina punta quindi a garantire continuità amministrativa e gestionale, valorizzando le competenze già presenti all'interno dell'organizzazione.

Il Consiglio di amministrazione di Laborfonds ha rivolto al nuovo direttore generale gli auguri di buon lavoro, auspicando che possa proseguire il percorso di sviluppo del Fondo. Tra le priorità indicate figurano la stabilità, il raggiungimento degli obiettivi strategici e il mantenimento di elevati standard di efficienza e sicurezza nella gestione del risparmio previdenziale dei lavoratori della regione.