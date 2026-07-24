LACES. È stato inaugurato il nuovo ponte sul Rio Plima lungo la strada provinciale Sp 90, nei pressi della zona produttiva di Laces. L'opera, del valore complessivo di circa 2 milioni di euro, sostituisce la vecchia struttura del 1906 ed è stata completata con dieci giorni di anticipo sulla tabella di marcia.



Al taglio del nastro hanno partecipato il vicepresidente della Provincia e assessore alle Infrastrutture Daniel Alfreider e il sindaco di Laces Mauro Dalla Barba. Il nuovo ponte, lungo 26 metri, presenta una carreggiata allargata da 7 a 12 metri comprensiva di un marciapiede, ed è stato realizzato con una struttura mista in acciaio e calcestruzzo e fondazioni su pali a prova di piena.



"Prosegue il lavoro di ammodernamento dei 1.700 ponti gestiti dalla Provincia per garantire sicurezza e collegamenti affidabili", ha sottolineato Alfreider, mentre il sindaco Dalla Barba ha ricordato l'importanza dell'arteria per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.