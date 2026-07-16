BOLZANO."Laura è andata verso il tramonto sulle sue amate montagne. Montagne dove splende sempre il sole, dove c'è la neve polverosa più bella, dove aspettano le vie migliori e dove c'è un rifugio con tutti i suoi spuntini preferiti. Ora si trova lì e ci aspetta". È il commovente messaggio pubblicato sul profilo Instagram di Laura Viktoria Härtig, la trentenne influencer tedesca di montagna morta nei giorni scorsi a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente in bicicletta avvenuto sul Passo Sella.

Il post, comparso sull'account "alltimelaura", è un saluto carico di affetto rivolto a tutti coloro che negli anni hanno seguito i suoi racconti tra sentieri, vette e discese sulla neve. Parole che descrivono un'immagine serena, quella di una montagna senza fine, dove Laura continua simbolicamente a vivere la sua più grande passione.

"Grazie per la vostra vicinanza, per il vostro supporto e per le vostre parole gentili. Non è scontato con quante persone Laura abbia potuto condividere la sua passione attraverso questo canale e non solo", prosegue il messaggio pubblicato sui social.

L'ultimo saluto si chiude con una frase che ha commosso migliaia di persone: "Fino a quando non ci rivedremo sulla prossima vetta, Laura". In poche ore il post ha raccolto centinaia di messaggi di cordoglio da parte di amici, escursionisti, ciclisti e appassionati di montagna che hanno voluto ricordare il sorriso e l'entusiasmo con cui la giovane raccontava le sue avventure.