FUNES. Costruire una torre utilizzando soltanto corde, preparare la cena sul fuoco e imparare a trovare insieme la soluzione a un problema. Per le classi prime della Scuola professionale Laimburg l’anno scolastico 2026/2027 è cominciato anche con due giorni alla Malga Zannes, ai piedi delle Odle, dedicati alla conoscenza reciproca e alla costruzione del gruppo.

Al centro dell’esperienza ci sono stati esercizi basati sulla fiducia e sulla collaborazione. In una delle prove, per esempio, gli studenti dovevano impilare blocchi di legno senza toccarli direttamente, manovrandoli esclusivamente attraverso delle corde. Le iniziali difficoltà hanno lasciato progressivamente spazio alla collaborazione, consentendo alla maggior parte dei ragazzi di portare a termine le sfide.

L’autonomia è stata messa alla prova anche nella gestione della vita quotidiana. Divisi in piccoli gruppi, ragazze e ragazzi hanno preparato la cena sul fuoco all’aperto, organizzandosi autonomamente nella distribuzione dei compiti. Il giorno successivo, secondo gli accompagnatori, anche riordino e pulizie sono stati affrontati con maggiore facilità. L’esperienza si è conclusa con un momento di riflessione collettiva su quanto appreso.

Competenze che saranno utili anche nella quotidianità della Scuola Laimburg, dove molte attività pratiche vengono svolte in gruppo e circa 150 giovani vivono nel convitto dell’istituto. «Le prime settimane sono determinanti per la coesione di una classe. Alla Malga Zannes i nostri studenti hanno sperimentato che insieme si ottiene di più che da soli», sottolinea il direttore Paul Mair. Le giornate delle porte aperte della scuola sono previste il 13 e 14 novembre.