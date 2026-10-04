LAIVES. È aperto da alcuni giorni il nuovo parcheggio sotterraneo di piazza Municipio a Laives, una moderna infrastruttura pensata per migliorare l'accessibilità al centro cittadino, ai servizi pubblici e alle attività commerciali, che con i suoi 109 posti auto nominali (dei quali 6 per disabili) porta una importante “boccata d’ossigeno” rispetto al fabbisogno di stalli pubblici in centro città.

“L’apertura del garage interrato, tanto atteso dalla cittadinanza – dice il sindaco Giovanni Seppi –, rappresenta un passaggio importante per il nuovo centro di Laives. Mettiamo a disposizione una struttura moderna e funzionale, che migliora l’accessibilità a piazza Municipio, sostiene le attività del centro e contribuisce a una gestione più ordinata della mobilità e della sosta. È un risultato concreto, frutto di un percorso impegnativo, che restituisce alla città un servizio strategico e di qualità”.

Il parcheggio è accessibile solo dalle 6 alle 23, ma sarà comunque sempre possibile uscire con la propria auto. Per accedere (da via Pietralba) l'utente deve semplicemente premere il pulsante posto davanti alla sbarra d'ingresso. Una volta entrato, non verrà emesso alcun ticket: il sistema registra automaticamente la targa del veicolo.

Per il pagamento sarà quindi sufficiente ricordare il numero di targa ed inserirlo presso le casse automatiche. La tariffazione è particolarmente favorevole per incentivare l'utilizzo della struttura, con la prima ora di sosta gratuita e quindi, dalle 7 alle 20, 1,20 euro l’ora dopo la prima gratuita. Tutte le domeniche e nei giorni festivi dalle 7 alle 13 e tutti i giorni dalle 20 alle 7, 60 centesimi l’ora.

Si può pagare in contanti oppure con bancomat o carta elettronica; tramite l'applicazione EasyPark, attivando la funzione "Express Pay" direttamente sull’app. Per il futuro sarà prevista l'integrazione con ulteriori sistemi di pagamento digitale come MoneyGo e Telepass.

Per residenti, dipendenti e titolari di attività interessati dalla regolamentazione comunale (lungo la via Pietralba fino all’intersezione con via Cairoli) sono disponibili convenienti carte valore prepagate che possono essere acquistate al Comando della Polizia Locale di Laives: ricarica di 25 euro con un valore utilizzabile di 120 euro; ricarica di 50 euro con un valore utilizzabile di 240 euro; ricarica di 100 euro, con un valore utilizzabile di 480 euro.

Con carta valore abilitata l’accesso è possibile senza dover premere il pulsante grazie al sistema automatico di riconoscimento della targa.