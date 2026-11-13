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LAIVES. Prosegue, a Laives, la raccolta firme per chiedere al Comune di migliorare la pulizia urbana, in particolare quella dei marciapiedi. Il gruppo di promotori anche ieri (giovedì) è stato al mercato di via Pietralba per continuare la raccolta.
«Seab pulisce periodicamente le strade – spiegano – come ha fatto questa settimana, ma quello che manca è un operatore ecologico, come c'era anni orsono, che provvedeva alla pulizia più minuta. Servirebbe, insomma, uno o più addetti al servizio specifico».
Sabato 14 novembre tornerà invece la pulizia da parte dei volontari dell'associazione Plastic Free, che sarà specificatamente dedicata alla raccolta dei mozziconi abbandonati.
Ricordiamo che a partire da lunedì 16 novembre prenderà il via un nuovo ciclo di interventi di pulizia straordinaria dei parcheggi pubblici su tutto il territorio comunale. L'iniziativa nasce dalla necessità di igienizzare a fondo aree di sosta che, a causa dell'occupazione costante da parte dei veicoli, non possono essere trattate efficacemente durante i normali turni di spazzamento meccanizzato.
Durante gli interventi saranno istituiti divieti di sosta temporanei, con rimozione forzata dei veicoli.