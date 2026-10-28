BOLZANO. Oltre 170 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, parte delle quali già suddivise in dosi pronte per essere immesse sul mercato. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Laives nel corso di un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un minorenne residente in una frazione di Laives, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici.



L’operazione è scattata nel pomeriggio di alcuni giorni fa, intorno alle ore 17:30, nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a seguito di accertamenti investigativi, hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del giovane, alla presenza dei genitori, rinvenendo un quantitativo significativo di droga nella sua disponibilità.



Nel dettaglio, i Carabinieri hanno sequestrato un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, ulteriori 54 grammi della medesima sostanza già suddivisi in involucri e circa 20 grammi di cocaina, anch’essa confezionata in singole dosi. Il quantitativo rinvenuto, unitamente alle modalità di confezionamento, ha fatto emergere elementi riconducibili a un’attività di detenzione finalizzata allo spaccio, determinando l’arresto del giovane nella flagranza del reato.



Al termine delle formalità di rito, il minorenne è stato trasferito presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria minorile di Bolzano. L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Egna, con particolare attenzione ai fenomeni di spaccio che possono coinvolgere anche le fasce più giovani della popolazione.



Ai sensi delle vigenti normative, al soggetto è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sarà stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).