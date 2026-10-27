LAIVES. Vagava in evidente stato di ebbrezza all'interno di una galleria della statale 12, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli automobilisti. Quando i carabinieri sono intervenuti per soccorrerlo, si è scagliato contro di loro. Protagonista un 32enne, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai militari della Compagnia di Egna.

L'allarme è scattato domenica 25 ottobre, intorno alle 23.45, quando al numero di emergenza 112 è stata segnalata la presenza dell'uomo nella galleria lungo il collegamento tra Laives e Bolzano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Egna, affiancati dai colleghi della Stazione di Laives. Alla vista dei militari, il 32enne ha dato in escandescenze, aggredendoli prima di essere immobilizzato.

Durante la successiva perquisizione, i carabinieri hanno trovato nella disponibilità dell'uomo una cesoia, immediatamente sequestrata. Il 32enne è stato arrestato e accompagnato nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Bolzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nel processo per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. Il procedimento è stato rinviato al 15 dicembre 2026 su richiesta della difesa. La posizione dell'uomo sul territorio nazionale è inoltre al vaglio dell'autorità di pubblica sicurezza per eventuali provvedimenti amministrativi.