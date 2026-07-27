LAIVES. Il Comune di Laives sta avviando una serie di verifiche approfondite e incontri tecnici in merito al progetto di ristrutturazione e ammodernamento del Lido comunale. L'obiettivo dell'amministrazione, si legge in una nota, è valutare la fattibilità di un ampliamento dell'offerta sportiva - in particolare attraverso l'ipotesi di una vasca da 50 metri - trasformando il complesso in una struttura di interesse non solo locale, ma di valenza sportiva sovracomunale.

L'impianto attuale necessita di interventi urgenti prioritariamente sul locale tecnico/impiantistico e sugli spogliatoi. In questa fase di pianificazione, l'amministrazione intende capire se sia strategico evolvere il progetto da struttura puramente ricreativa a centro sportivo in grado di rispondere all'alta domanda di spazi acqua della Provincia (oltre 10.000 utenti tra atleti, agonisti e corsisti), valutando soluzioni flessibili come la compartimentazione delle vasche per conciliare tempo libero ed esigenze agonistiche. L'ipotesi di una vasca omologata da 50 metri e la vocazione sportiva dell'impianto permetterebbero di inserire il Lido di Laives nei circuiti federali e nei calendari delle competizioni. Un'impostazione sovracomunale che apre concretamente la possibilità di intercettare finanziamenti e contributi provinciali sostanziali, alleggerendo l'impegno economico a carico del bilancio comunale.