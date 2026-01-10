Bambina di 8 anni azzannata al volto alla festa di compleanno

Calcio Serie B

È una partita delicatissima quella che domani, 10 gennaio, aspetta il Südtirol. Al Druso, infatti, arriva lo Spezia. Anche i liguri navagano pericolosamente nelle zone basse della classifica, appena un punto sopra i biancorossi, e arrivano a Bolzano determinati a raccogliere punti preziosi. Ancora più drammatica è la situazione dei ragazzi di Castori che non vincono dal 27 settembre e hanno inanellato ben 13 giornate di fila senza vittoria. Contro lo Spezia, insomma, appare indispensabile invertire la rotta. E per provare a farlo, il mister altoatesino ha a disposizione due nuovi rinforzi: Simone Verdi in attacco e Marco Romano Frigerio a centro campo. Rinforzi che comunque dovrebbero partire dalla panchina perché Castori pare intenzionato a schierare la formazione scesa in campo contro la Juve Stabia. Fischio d'inizio alle 15. L'analisi di Paolo Gaiardelli. (riprese DLife/Simone Verdiani)