Le ultime
10:37
Giovedì parte l'arbitro assicurativo, tutela clienti più rapida
06:31
Scossa di terremoto magnitudo 5.1 avvertita a Reggio Calabria
05:29
Appello dei partiti della Groenlandia: 'Vogliamo decidere da soli'
03:42
NASA e SpaceX fissano la data prevista per il ritorno sulla Terra della Crew-11
03:24
Ucraina: Zelensky starebbe negoziando un accordo di libero scambio con gli Usa
23:14
Descalzi a Trump, 'Eni pronta ad investire in Venezuela'
21:37
Trump ai petrolieri, 'tratterete con noi, non con Caracas'
21:36
Trump, Cina e Russia possono comprare il petrolio dagli Usa
21:19
Trump, 'gli Usa decideranno quali compagnie lavoreranno in Venezuela'
21:12
Trump, petroliera Olina sequestrata in coordinamento con Caracas
Il soccorso

Bambina di 8 anni azzannata al volto alla festa di compleanno

L’episodio risale a dicembre, in via Kennedy: 20 giorni di prognosi. La ragazzina si è avvicinata a un cane - piuttosto avanti con gli anni - per accarezzarlo e quest’ultimo ha reagito male. La bimba è già stata operata

BOLZANO. Una bambina di 8 anni è stata azzannata al volto da un cane di grossa taglia - un meticcio, probabilmente un incrocio con un pastore tedesco - mentre si stava svolgendo una festa di compleanno in un'abitazione privata di via Kennedy a Laives. La bimba, che frequenta la terza elementare, ha riportato "ferite multiple" ed è stata trasportata dall'ambulanza all'ospedale San Maurizio di Bolzano. La piccola paziente è già stata operata al viso e la prognosi di guarigione si aggira sui 20 giorni. 

Tutti i dettagli sull’Alto Adige oggi in edicola.

Altre notizie

Attualità