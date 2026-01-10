Bambina di 8 anni azzannata al volto alla festa di compleanno
L’episodio risale a dicembre, in via Kennedy: 20 giorni di prognosi. La ragazzina si è avvicinata a un cane - piuttosto avanti con gli anni - per accarezzarlo e quest’ultimo ha reagito male. La bimba è già stata operata
BOLZANO. Una bambina di 8 anni è stata azzannata al volto da un cane di grossa taglia - un meticcio, probabilmente un incrocio con un pastore tedesco - mentre si stava svolgendo una festa di compleanno in un'abitazione privata di via Kennedy a Laives. La bimba, che frequenta la terza elementare, ha riportato "ferite multiple" ed è stata trasportata dall'ambulanza all'ospedale San Maurizio di Bolzano. La piccola paziente è già stata operata al viso e la prognosi di guarigione si aggira sui 20 giorni.
