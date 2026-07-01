LAIVES. Tutto è pronto a Laives per ospitare, sabato 4 e domenica 5 luglio, i Campionati italiani Esordienti e Allievi di ciclismo su strada, il principale appuntamento nazionale dedicato alle categorie giovanili. Alla manifestazione prenderanno parte i migliori ciclisti under 14 e under 16 provenienti da tutta Italia, richiamando in città migliaia di persone tra atleti, tecnici, familiari e appassionati. Un evento di grande richiamo che comporterà inevitabili modifiche alla viabilità per garantire lo svolgimento delle gare in sicurezza.

In entrambe le giornate sono previste tre competizioni con partenza alle 9, alle 10.30 e alle 15, rispettivamente della durata di circa un'ora e un quarto, un'ora e mezza e due ore. Al termine di ciascuna prova le strade interessate saranno progressivamente riaperte. In caso di necessità, il transito dei veicoli potrà essere autorizzato subito dopo il passaggio dell'auto di "fine gara", seguendo sempre le indicazioni del personale presente lungo il percorso.

Le principali limitazioni riguarderanno via Pietralba, via Dante, via Cairoli, via Lichtenstein, via Nazario Sauro, via delle Part e parte di via Kennedy, che saranno chiuse al traffico durante le competizioni. Sono inoltre previste limitazioni lungo via Noldin, via Stazione, via Vurza, via San Giacomo, via Olivetti, la zona produttiva Vurza, via Brennero, la rotatoria della SS12 a Pineta e altri tratti interessati dal percorso di gara. Sabato 4 luglio, dalle 18 alle 20, sarà inoltre vietata la circolazione in via Damiano Chiesa, via Kennedy e via Pietralba per consentire il passaggio della sfilata degli atleti.

Dalle 5 alle 19 di sabato e domenica entrerà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in numerosi parcheggi cittadini, tra cui quelli di piazzetta Falcone e Borsellino, via Cairoli, via Lichtenstein, via Nazario Sauro, via Kennedy, della zona cimitero, Galizia, via Nobel, via Meucci e via Franklin, riservati ai partecipanti alla manifestazione. Già dal pomeriggio di venerdì 3 luglio e fino a domenica 6 luglio saranno invece in vigore ulteriori divieti di sosta in via Pietralba e via Dante, mentre il 3 e il 6 luglio su via Pietralba sarà istituito un senso unico alternato per consentire il montaggio e lo smontaggio delle strutture dell'evento.