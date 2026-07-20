MAGRÉ. A Magré si vive bene. Lo dimostra il numero dei residenti che riescono a raggiungere un'età avanzata, spesso anche in buona salute. Su 1.303 abitanti registrati al 1° gennaio 2026, ben 79 hanno superato gli 80 anni e, fortunatamente, il loro numero è rimasto invariato anche nei mesi successivi.



Gli ultraottantenni di Magré sono una presenza quotidiana nella vita del paese: li si incontra in piazza davanti all'albergo Al Cervo, mentre sorseggiano un caffè o un bianchetto, al cimitero per ricordare i propri cari, nel negozio di alimentari Ranigler o nella farmacia, dove trovano l'accoglienza e la disponibilità della dottoressa Joana Luz Soares.



A rendere ancora più serena la loro quotidianità contribuisce il lavoro delle associazioni locali. Il sindaco Andreas Bonell ha più volte sottolineato l'impegno del circolo Acli e del Kwv, che organizzano iniziative dedicate agli anziani. Proprio il Kwv ha celebrato ieri a Favogna la tradizionale Festa delle famiglie, giunta alla 24ª edizione, mentre le Acli stanno preparando una gita sullo Sciliar prevista per la fine del mese.



Di recente, su iniziativa del sindaco Andreas Bonell e dell'assessora alle Politiche sociali Annamaria Sanna, è nata anche la Consulta degli anziani di Magré, con l'obiettivo di individuare nuove iniziative per migliorare la qualità della vita delle persone più avanti con gli anni. Tra le proposte emerse c'è anche quella di organizzare un soggiorno estivo sull'altopiano di Favogna, sfruttando la disponibilità della vecchia canonica per offrire un po' di sollievo dal caldo.



Il primo appuntamento concreto sarà però la Festa dell'Anziano, in programma sabato 12 settembre. Gli over 80 si ritroveranno nel parco davanti a Casa Anna per un pranzo della tradizione con polenta, lucaniche, verdure, formaggio e dessert. Un'occasione non solo conviviale, ma anche per ritrovarsi, condividere ricordi e rafforzare i legami di una comunità che continua a mettere gli anziani al centro della propria attenzione.