LAIVES. Il recente attacco informatico che ha perso di mira i frigoriferi, ha colpito anche l'Orto in cassetta, negozio di alimentari affacciato su piazza San Giacomo. Anche lì - come conferma Andrea Mastroianni, il gestore - ad essere preso di mira è stato l'impianto di refrigerazione, con il risultato che, invece di raffreddare, ha fatto aumentare la temperatura."Quando ci siano accorti che qualche cosa non andava, purtroppo il danno era stato fatto” dice Mastroianni. Intanto il lavoro fortunatamente prosegue, in attesa di soluzioni efficaci affinchè questi attacchi non si ripetano con tanta facilità.



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