LAIVES. Un'esperienza incredibile e una sfida: per Annika Kofler, 21 anni, di Laives, parrucchiera in piazza Domenicani a Bolzano, partecipare ai campionati mondiali dei mestieri che si sono svolti a Shanghai è stato l'avverarsi di un sogno, dal quale è tornata ancora più entusiasta e determinata di prima nel suo lavoro.

Come è arrivata fino al mondiale di Shanghai?

È stato un percorso "a tappe". Finita la scuola, ho frequentato per quattro anni l'accademia che si teneva presso la Fiera di Bolzano; quindi ho partecipato ai campionati italiani, poi a Parigi. Ovviamente, il mio sogno era di arrivare fino ai campionati mondiali dei mestieri.

Come è avvenuta la selezione per questo importante evento?

Diciamo che ho avuto anche fortuna, perché al campionato provinciale, che rappresenta sostanzialmente una preselezione, sono arrivata quarta. Poi i primi tre hanno rinunciato, e così è toccato a me e, ovviamente, non ho certo detto di no, perché l'occasione era veramente unica e ci pensavo da tanto.

A Shanghai non era sola a rappresentare i mestieri della nostra provincia.

No, eravamo una squadra formata da 15 fra artigiani e operatori commerciali della nostra provincia, in rappresentanza di varie professioni.

Una piccola squadra rispetto ad altre, ma ben selezionata, che però ha saputo difendersi bene portando a casa anche ottimi risultati, a conferma della qualità dell'offerta nella nostra provincia.

Direi proprio di sì, perché su 68 nazioni presenti a questa edizione del campionato mondiale, noi come provincia siamo arrivati undicesimi, con otto "eccellenze"; una medaglia d'oro e una di bronzo.

Lei in particolare, quali prove ha dovuto affrontare come parrucchiera?

Si tratta di sette prove: il taglio, la piega, il colore e così via. È stato emozionante doverlo fare davanti a una giuria, ma anche molto gratificante.

Chiusa l'esperienza del campionato mondiale, lei è tornata al lavoro come sempre, nel negozio "Ferrari" di piazza Domenicani, portandosi però, a soli 21 anni, un bagaglio di esperienze importante. Che cosa immagina per il suo futuro professionale?

Intanto sto bene qui dove sono; il lavoro mi piace e quindi non ho altri progetti. Al di là di questo, se si ripresenterà l'occasione per partecipare a un altro campionato penso che ritenterei. L'avventura è stata entusiasmante.