Le ultime
21:27
Frana Niscemi, crolla la croce simbolo della resistenza
19:18
Caso Epstein, re Carlo pronto a collaborare con la polizia su Andrea
19:08
++ Mediobanca, utile giù a 513 milioni in 6 mesi per 110 milioni di voci non ricorrenti ++
18:35
Silli si dimette da sottosegretario agli Esteri, nuovo incarico all'Iila
18:26
L'Eurocamera intitolerà a David Sassoli uno dei suoi edifici a Bruxelles
18:19
Il gas conclude in forte ribasso (-6%) a 33,5 euro al Megawattora
18:17
Lo spread tra Btp e Bund chiude in marginale calo a 60,9 punti base
17:41
Borsa: l'Europa conclude positiva, Londra +0,1%
17:38
Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,06%
17:25
Vannacci passa al gruppo dei non iscritti all'Eurocamera
Massima attenzione

Laives, allarme truffe: «Nessuna raccolta fondi autorizzata dal Comune»

Il Comune di Laives lancia un avviso a cittadini ed esercenti contro possibili tentativi di truffa legati a presunte raccolte fondi. L’Amministrazione chiarisce di non aver affidato incarichi a soggetti esterni per chiedere contributi a proprio nome. In caso di contatti sospetti viene consigliato di chiedere riscontro alla vicesindaca

LAIVES. Attenzione alle truffe: il Comune di Laives ha diffuso un avviso rivolto a cittadini ed esercenti per segnalare possibili richieste di denaro presentate come iniziative promosse dall’Amministrazione. Il Comune chiarisce di non aver conferito alcun incarico a soggetti esterni, associazioni o privati per la raccolta di fondi a proprio nome o con il proprio avvallo.

Secondo quanto comunicato, eventuali richieste di contributi che dovessero arrivare in questi giorni non sono quindi riconducibili ad attività ufficiali del Comune di Laives. Per questo l’Amministrazione invita alla massima prudenza e a diffidare da proposte che facciano riferimento a presunte campagne comunali.

In caso di contatti o di iniziative presentate come legate al Comune, viene raccomandato di chiedere preventivamente riscontro agli uffici. Il riferimento indicato dall’Amministrazione è la vicesindaca Debora Pasquazzo, a cui è possibile rivolgersi per verificare la veridicità delle richieste.

Il Comune di Laives ringrazia infine per la collaborazione e rinnova l’invito a segnalare eventuali situazioni sospette, così da evitare che cittadini e attività commerciali possano cadere vittime di raggiri.

