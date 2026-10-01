LAIVES. Aumentano le tariffe dei rifiuti, ma secondo l'opposizione non migliora il servizio. È questo il punto centrale della presa di posizione congiunta di tutti i consiglieri di minoranza di Laives, che contestano la decisione della Giunta comunale di aumentare del 7% la tariffa rifiuti per il 2026.

Secondo quanto sostenuto dall'opposizione, per una famiglia di quattro persone il rincaro si tradurrà in 22,50 euro in più all'anno. Un aumento che, a giudizio dei consiglieri, non sarebbe accompagnato da un miglioramento percepibile delle condizioni di pulizia e del decoro della città.

Nel mirino finiscono in particolare le isole ecologiche, che secondo la minoranza si troverebbero frequentemente in condizioni di incuria, ma anche strade e marciapiedi, giudicati sporchi e trascurati.

«A fronte di continui aumenti, Laives presenta un livello di pulizia e decoro sempre più basso», sostengono i consiglieri di opposizione, che criticano anche l'operato dell'assessore competente e della Giunta. Nel comunicato vengono richiamate le promesse fatte negli ultimi anni e si denuncia, dal loro punto di vista, un progressivo peggioramento della situazione.

Particolare attenzione viene dedicata anche al problema dell'abbandono dei rifiuti. L'opposizione richiama il progetto della videosorveglianza delle isole ecologiche, presentato in passato come uno degli strumenti per contrastare il fenomeno. Secondo i consiglieri, però, il sistema non avrebbe prodotto i risultati attesi: «Zero multe, isole lerce», affermano nel comunicato.

La minoranza chiede quindi alla maggioranza di indicare quali interventi concreti intenda mettere in campo per migliorare il decoro urbano. Tra le proposte indicate figurano maggiori investimenti, nuove strategie di gestione, sperimentazioni, educazione ambientale, attività per individuare gli eventuali evasori, oltre a più controlli e sanzioni contro chi abbandona i rifiuti.

I consiglieri ricordano inoltre di aver sollevato più volte la questione in Consiglio comunale e spiegano così il loro voto contrario alla delibera sulle tariffe.

Nel documento l'opposizione riconosce che il sistema tariffario è disciplinato anche dalle regole stabilite da Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ma distingue questo aspetto dalle responsabilità dell'amministrazione locale sulla qualità dei servizi e sul decoro della città.

La richiesta rivolta alla Giunta è quindi quella di accompagnare l'aumento della tariffa con un effettivo miglioramento del servizio e della pulizia del territorio. Una contestazione che apre anche un confronto politico sulla gestione dei rifiuti e sulle strategie che l'amministrazione intende adottare nei prossimi mesi.