Laives, concluso il servizio 2025 per i nonni vigile: i ringraziamenti del Comune

LAIVES. Si è concluso con un momento di saluto ufficiale il servizio annuale dei nonni vigili, che anche nel 2025 hanno garantito una presenza quotidiana davanti alle scuole cittadine. I 24 volontari hanno terminato il loro impegno in vista della pausa natalizia e torneranno operativi con la riapertura degli istituti, martedì 7 gennaio, dopo le festività di Natale e Capodanno.



In municipio si è svolta una breve cerimonia di ringraziamento, alla presenza dei rappresentanti della giunta comunale, per riconoscere il contributo svolto durante l’anno. Un’occasione informale ma sentita, dedicata a chi, con continuità e spirito civico, ha affiancato la comunità nel presidio degli accessi scolastici negli orari di entrata e uscita degli studenti.



Nel corso dell’incontro sono stati espressi apprezzamenti per l’impegno dimostrato e per il ruolo svolto a supporto della sicurezza stradale. Parole di riconoscenza sono arrivate anche dal comandante della Polizia locale Roland Pichler, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra volontari e strutture comunali, e dal responsabile del servizio Luca Brusco.



Il progetto dei nonni vigili rappresenta da anni un tassello stabile delle politiche di prevenzione e sicurezza urbana, soprattutto nelle aree scolastiche. Con la pausa festiva si chiude dunque un altro anno di attività, in attesa della ripartenza di gennaio, quando i volontari torneranno regolarmente al loro posto per accompagnare il rientro a scuola degli studenti fino al prossimo giugno.