LAIVES. Per abitudine o per scarsa informazione, ancora parecchie persone si recano all’ex distretto sociosanitario in piazza Falcone e Borsellino a Laives per qualche necessità che abbia a che fare con la sfera sanitaria.

Però tutto ciò che aveva a che fare con la parte sanitaria dell’ormai ex Distretto è stato trasferito nella nuova “Casa della comunità” (foto a sinistra, foto Canali), inaugurata di recente in via Sottomonte, sempre a Laives.

Lì ci si deve rivolgere d’ora in avanti per tutti i servizi sanitari (e ne sono stati aggiunti anche altri), non più in piazza Falcone e Borsellino, dove invece rimane ancora (non per molto però) il settore specificatamente sociale. Anche quest’ultimo si trasferirà nella nuova Casa della comunità di via Sottomonte, “svuotando” definitivamente i locali che occupa.

La raccomandazione insomma è che per tutti i servizi sanitari un tempo presenti al Distretto di piazza Falcone e Borsellino bisogna rivolgersi presso la nuova Casa della comunità che si trova in via Sottomonte.

Quanto al destino dell’ormai ex Distretto sociosanitario, già è stabilito che, dopo la necessaria trasformazione, diventerà la sede della Compagnia Carabinieri attualmente ospitata ad Egna. Da lì deve traslocare e la soluzione individuata è stata quella di trasferire la Compagnia nei locali e nelle strutture dell’ex Distretto sociosanitario di Laives, che tra l’altro si trova accanto alla stazione cittadina dei Carabinieri.

La sistemazione sarebbe a scadenza, ma l’auspicio è che la Compagnia Carabinieri di Egna possa rimanere definitivamente a Laives. B.C.