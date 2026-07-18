LAIVES. Dopo i fari lungo le strade di Laives, adesso tocca alla zona sportiva Galizia passare dall’illuminazione tradizionale(ad alto consumo) a quella a led, un intervento che, quantifica Marlene Hofer, assessora ai lavori pubblici, costa attorno ai 190 mila euro.



“Per quanto riguarda il nuovo campo, la conversione a led è stata già fatta - spiega Hofer – e si tratterà di proseguire con il resto, stradine e passaggi compresi, secondo quanto indicato anche dalla Provincia per risparmiare energia e contribuire a ridurre le emissioni inquinanti nell’atmosfera”. A suo tempo, secondo una stima fatta dal consigliere Bruno Borin, i soli fari per illuminare il campo da calcio A consumerebbero circa 90 euro l’ora di energia elettrica.



C’è poi la questione della tettoia che fino a due anni fa copriva la tribuna B del campo da calcio principale, che in seguito a un violento nubifragio venne sradicata e fatta “volare” nel campetto retrostante. In seguito, il Comune di Laives aveva deciso anche di togliere ciò che rimaneva di questa tettoia in lamiera per precauzione e finora tutto è rimasto così.



Il problema principale (da anni) è che, quando piove, acqua e umidità si infiltrano nei sottostanti locali adibiti a magazzini di varie associazioni, non solo sportive (ci sono anche materiali degli alpini, ad esempio). Questo succedeva ancora quando c’era la tettoia (che non copriva tutta l’estensione della gradinata) e va ancora peggio adesso che non c’è più niente sopra la gradinata B.



“Per rifare la tettoia abbiamo uno studio di fattibilità - così l’assessora Hofer – e prevediamo di procedere in questa maniera appena avremo tutta la documentazione pronta: rimettere l’intera copertura sulla tribuna B del campo da calcio principale. Contemporaneamente, anche per quanto riguarda il campo da calcio B (quello alle spalle della tribuna), allungheremo la tettoia che c’è e che si è dimostrata troppo corta per coprire tutta la gradinata riservata al pubblico. Approfitteremo poi di questi lavori anche per installare sulle tettoie un impianto fotovoltaico. E provvederemo a sistemare e risanare anche i magazzini utilizzati dalle associazioni e che si trovano sotto la tribuna B, lungo il corridoio di accesso al campo in sintetico realizzato non molto tempo fa”.



Questi gli interventi programmati al momento, perché in seguito bisognerà anche mettere mano a spogliatoi e servizi utilizzati dalle squadre. Sono stati fatti decenni fa e da tempo non sono più in perfette condizioni. Probabilmente saranno da rifare completamente, per riportare il tutto al passo con i tempi.



Sono anche stati installati da qualche anno dei container adibiti a spogliatoi, dopo che era stata data ospitalità alla società calcistica di Bronzolo, che è priva di un campo da calcio omologato.