LAIVES. Pulizia straordinaria dei parcheggi pubblici da lunedì 16 novembre 2026. Il Comune di Laives e SEAB avvieranno un nuovo ciclo di interventi per pulire a fondo le aree di sosta che, a causa della presenza costante di veicoli, non possono essere trattate efficacemente durante il normale spazzamento meccanizzato. Saranno istituiti divieti di sosta temporanei con rimozione forzata: i cittadini sono invitati a prestare attenzione ai cartelli e a spostare i mezzi.

Lunedì 16 novembre 2026, dalle 9 alle 15, gli interventi riguarderanno via Cairoli, nella zona scolastica, via Sottomonte, il parcheggio al civico 23/A di via A. Thaler e l’area della scuola Collodi in via S.G. Bosco.

Martedì 17 novembre 2026, dalle 9 alle 15, sarà la volta dei parcheggi tra via Vigneti e via Fuchser, nella zona 46 e presso il campetto sportivo, oltre agli spazi ai civici 2-4 di via Vigneti. In via Fuchser saranno puliti anche i parcheggi lungo la strada e i posti auto della parte alta.

Mercoledì 18 novembre 2026, dalle 9 alle 13, le pulizie interesseranno via Galizia, nella zona 23 e nel parcheggio ODAR, via A. Hofer, ai civici 50-52, e il parcheggio sotto il parco giochi di via D. Chiesa.

Giovedì 19 novembre 2026, dalle 9 alle 12, gli operatori interverranno nell’area del parco giochi di via G. Marconi. Il ciclo si concluderà venerdì 20 novembre 2026, dalle 9 alle 15, con la pulizia dei parcheggi in superficie e interrati di piazza Borsellino e Falcone.