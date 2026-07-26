LAIVES. Dopo un calo nel 2022, quando la popolazione censita nel Comune di Laives era scesa a 18.171 residenti (l'anno precedente, il 2021, erano 18.256) è ripresa la crescita demografica, con 18.364 abitanti nel 2023 e 18.602 nel 2024, fino ai 18.624 dello scorso anno. Con ogni probabilità, entro la fine di quest'anno si arriverà a sfiorare o superare la soglia dei 19 mila abitanti, visto lo sviluppo urbanistico recente, in particolare a San Giacomo (più 115 residenti).

Altra costante, la leggera prevalenza delle femmine rispetto ai maschi (salvo nel 2021, quando entrambi furono 9.128). Lo scorso anno, l'anagrafe comunale ha registrato 9.354 femmine, a fronte di 9.270 maschi. Crescono anche le famiglie, passate in un anno da 8.210 a 8.269. Stabili le convivenze, che da 13 sono adesso 14.

Le nascite, che nel 2022 erano calate rispetto all'anno precedente (117 rispetto a 148 nel 2021) ripartono, sempre con leggera prevalenza delle femmine sui maschi: lo scorso anno, su 154 nati, 78 sono state le femmine e 76 i maschi, un tasso di natalità inferiore a quello provinciale (8,43 rispetto a 9,19). Rispetto al 2024, i decessi nel 2025 sono aumentati: da 142 a 161 e il tasso di mortalità è superiore (8,64) alla media provinciale (7,79).

Mentre calano i giovani, si conferma un progressivo invecchiamento della popolazione residente nel comune di Laives (in foto sopra una panoramica del capoluogo, foto Canali), un dato che preoccupa, perché si accompagna alla necessità di potenziare l'offerta di strutture e servizi sanitari, assistenziali e abitativi per la terza età. Sarà questa una sfida notevole da affrontare, non solo per il Comune di Laives, perché, con il prolungamento dell'aspettativa di vita, crescono in generale i bisogni dei servizi e delle strutture rivolti agli anziani.

Altro trend costante è il calo verticale dei matrimoni con rito religioso rispetto a quelli civili. Lo scorso anno si sono dette sì in chiesa solo 6 coppie, mentre le unioni sancite in municipio sono state 39. Infine, la percentuale di cittadini stranieri, in aumento: da 9,79 dello scorso anno, sale a 9,95, con prevalenza di albanesi. In 104 hanno acquisito definitivamente la cittadinanza italiana.