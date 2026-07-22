BOLZANO. Il 31 luglio scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di refezione scolastica presso il Comune di Laives e la buona notizia, per tutte le famiglie degli utenti, è che le tariffe sono rimaste invariate. “Invece si amplia la platea dei potenziali fruitori delle agevolazioni - dice Walter Landi, assessore a scuola e cultura – perché abbiamo modificato l’attestazione del Vse che viene calcolata sulla base della dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (Durp)”.



Le tariffe a pasto che verranno applicate durante il nuovo anno scolastico sono queste: con Vse fino a 1,30, nel giorno di rientro 1,10 euro; per il servizio mensa facoltativo 2,10 euro. Vse da 1,31 a 1,73, per il giorno di rientro 2,10 euro e 3,10 euro per servizio mensa facoltativo. Con Vse da 1,74 a 2,11, per il giorno di rientro 3,10 euro e per il servizio mensa facoltativo 4,10 euro. Con Vse da 2,12, per il giorno di rientro costa 3,60 euro e il servizio mensa facoltativo 4,60 euro. I non residenti invece pagano 3,560 euro per il giorno di rientro e 4,60 euro per il servizio mensa facoltativo. Per gli invalidi, i servizi sono gratis.

Il modulo relativo alla domanda si trova all’ingresso del municipio di Laives e sul sito internet del Comune. La domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica, una volta compilata, può essere presentata entro il 31 luglio tramite il portale myCIVIS, nella sezione “mensa per scolari”, oppure consegnata direttamente in municipio, all’ufficio V (secondo piano) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17 o anche tramite la posta certificata (Pec) all’indirizzo serv.laives.leifers@legalmail.it.

Una cosa importante per le famiglie riguarda la verifica del credito, perché il regolamento prevede che se un utente ha ancora un debito con il Comune dallo scorso anno scolastico, non potrà iscrivere il figlio al servizio di refezione scolastica per il nuovo anno fino a quando non avrà regolarizzato la posizione. Il sistema di pagamento è in tutto e per tutto simile a una carta prepagata: versando sul conto indicato nel modulo di domanda l’importo necessario a coprire la spesa per i pasti. La ricarica può essere effettuata più volte durante l’anno scolastico, a seconda degli importi dovuti. Se si hanno più figli che usufruiscono del servizio di mensa scolastica, il bonifico bancario deve essere distinto per ognuno e il consiglio del Comune è comunque quello di conservare la ricevuta dei pagamenti. A seguito dell’iscrizione al servizio di refezione scolastica, agli utenti verrà inviato dall’ufficio competente un codice personale (codice Pan) che seguirà l’alunno durante tutto il percorso scolastico. Se viene fornito un indirizzo e-mail, verranno inviati un codice utente e una password con cui sarà possibile verificare in qualsiasi momento la situazione personale dell’alunno, con i pasti consumati, il credito rimanente e altri dati, attraverso l’app MeetsFood.