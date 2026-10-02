LAIVES. Hanno infranto il finestrino di un’auto parcheggiata davanti a un supermercato di via Kennedy, per poi rovistare nell’abitacolo senza riuscire a portare via nulla. A distanza di poche settimane dal tentato furto, tre persone sono state denunciate per tentato furto e danneggiamento in concorso.

L’episodio risale allo scorso 11 settembre. Il proprietario aveva lasciato la vettura nel parcheggio e, tornando intorno alle 12.30, aveva trovato il vetro fisso posteriore sinistro infranto e l’interno dell’auto messo a soqquadro. Nulla, però, risultava essere stato rubato.

A fornire una svolta agli accertamenti è stata la dashcam installata a bordo della vettura. Le registrazioni hanno permesso di ricostruire il passaggio di un’altra automobile e di individuare tre persone nelle immediate vicinanze del mezzo preso di mira. Da quelle immagini sono partiti gli accertamenti che hanno portato alla loro identificazione.

I denunciati sono due uomini residenti a Laives e una donna residente a Bolzano, tutti già noti alle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione investigativa avrebbero avuto ruoli differenti nell’azione. La loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.