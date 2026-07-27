LAIVES. In uno degli spazi realizzati con la costruzione del grande edificio attorno alla nuova piazza Municipio di Laives, è stabilito che sarà ospitata la scuola di musica italiana, attualmente nella palazzina (ex scuola comunale) in via Pietralba, dove ci sono anche la sede dell'Upad e la saletta espositiva comunale.

Parecchi anni fa, era stato presentato uno studio di massima per l'eventuale ristrutturazione della palazzina, così da ricavarne la "Casa della cultura italiana", con una funzione analoga a quella della Haus der Kultur tedesca. Ma la cosa poi era finita lì e dell'idea rimane un rendering e nient'altro. La palazzina è affacciata sul vecchio cimitero dietro la chiesa e qualche tempo fa i responsabili dell'Upad avevano anche segnalato la presenza nell'edificio di ratti, non si sa entrati da dove. Il Comune, come fa periodicamente anche per le scuole e altri spazi pubblici, aveva commissionato un intervento per risolvere il problema, operazione che si ripete regolarmente.

Al futuro della palazzina, dopo che sarà trasferita la scuola di musica italiana in piazza, fa un accenno il sindaco Giovanni Seppi: «Una delle ipotesi - dice - sarebbe quella di mettere a disposizione i locali che si libereranno con il trasferimento della scuola di musica italiana, all'associazione culturale Lasecondaluna, attualmente ospitata in quello che era un tempo l'appartamento del custode del lido, in via Stazione, una sistemazione poco adeguata».

Per la vecchia palazzina di via Pietralba intanto non ci sono programmi per un'eventuale sua ristrutturazione. In questo senso, invece, l'altra ex scuola, qualche decina di metri più a monte, anche sede di varie associazioni (Filodrammatica di Laives, Gruppo alpini Laives, Associazione carabinieri, Elki e Cai Laives), avrebbe priorità in caso di ristrutturazioni, perché è messa un po' peggio. Intanto però, come detto, le priorità di intervento per il Comune sono altre.