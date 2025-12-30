Magré, addio a Edith Morat: ricevette la Stella al merito del lavoro

MAGRÉ. Fra i personaggi di Magré che ci hanno lasciato poco prima delle festività natalizie, la cui lunga serie si è conclusa con l'indimenticabile capogruppo degli alpini del paese Gino Degasperi, c'è anche Edith Morat, che proprio il 10 novembre scorso aveva compiuto 88 anni.



Dal bar all'enoteca



Non esiste una persona nel piccolo paese sotto il monte di Favogna, ma anche nei centri limitrofi della Bassa Atesina, che non abbia conosciuto e apprezzato la signora Edith. Perché lei, potremmo dire fin dalla giovanissima età, si dedicò a stare dietro il bancone del bar del paese che gestì dal 1962 fino al 1986. Qui serviva soprattutto vino, il prodotto principale del paese, frutto del grande lavoro della cantina sociale di Magré che trasformava l'uva delle vicine colline.



Poi Edith Morat chiuse il bar e dopo la fusione con Nalles, la cantina appunto Nalles-Magré aprì in piazza Santa Gertrude l'«Enoteca Gertraudi». La signora Morat non si lasciò sfuggire l'occasione e dopo una breve parentesi come cuoca alla scuola materna di lingua tedesca di Magré, tornò dietro il bancone della nuova vinoteca a mescere il vino della nuova cantina sociale. Qui lavorò per 30 anni, fino al 2017, facendosi conoscere ed apprezzare dagli appassionati del vino di tutta la Bassa Atesina ma anche all'estero.



Sono stati in molti infatti i clienti, specie d'Oltrebrennero, che venivano a Magré per rifornirsi del nettare che matura nei vigneti che circondano il piccolo paese della "Bassa" elaborato dalla cantina "Nalles-Magré" su consigli e indicazioni della signora Edith.



Stella al merito del lavoro



E proprio per questo impegno di lavoro, dopo aver raggiunta l'età pensionabile, Edith Morat è stata insignita dalla Federazione Maestri del lavoro d'Italia per la Stella al merito del lavoro 2017. Una onorificenza preziosissima di cui Edith andava fiera, anche perché ha premiato una signora che ha dedicato praticamente tutta la sua vita al lavoro.



Dopo qualche anno di pensione, Edith Morat, dopo breve malattia, lo scorso 12 dicembre se ne è andata da questo mondo.