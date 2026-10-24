LAIVES. La pista ghiacciata nella zona sportiva Vallarsa è praticamente pronta e dovrebbe essere inaugurata sabato 31 dicembre con l’esordio sul ghiaccio casalingo di una delle formazioni giovanili di hockey della società Ssv "Bears", dopodiché la struttura potrà dare il via a una nuova, intensa stagione di hockey e pattinaggio, anche per il pubblico di Laives e dell’intero circondario.

Prima di tutto però occorre che il nuovo impianto passi l’ultimo esame per essere omologato definitivamente, cosa che dovrebbe avvenire lunedì, anche per quel che riguarda la possibilità di ospitare le partite ufficiali di campionato. Giovedì intanto c’è stato un sopralluogo da parte di rappresentanti della giunta comunale per verificare il risultato dell’intervento che ha finalmente dato a Laives uno stadio del ghiaccio degno di questo nome. Una struttura che incentiverà ulteriormente la pratica, amatoriale e agonistica, dell’hockey e del pattinaggio.

Nuovo l’impianto refrigerante che garantisce la formazione del ghiaccio e che rispetto al vecchio impianto dovrebbe consentire un risparmio energetico. L’ultima stagione, infatti, era stata portata a termine noleggiando un impianto mobile dato che quello vecchio si era rotto dopo anni di attività. È stata inoltre revisionata la "Rolba", macchina che ogni pista ghiacciata ha in dotazione per levigare il ghiaccio, e sono state sostituite le balaustre e le protezioni dietro le porte per evitare che qualche tiro alto del disco possa fare danni o colpire qualcuno. Insomma, una struttura che rappresenta un fiore all’occhiello in materia di dotazioni sportive a Laives e nel circondario, alla quale già da tempo stanno guardando anche altre realtà hockeistiche "affamate" di spazi dove potersi allenare. Infine, è stata sistemata l’area attorno allo stadio del ghiaccio, con il rifacimento della staccionata verso l’alveo del rio Vallarsa. La gestione sarà momentaneamente affidata all’Ssv Leifers per quanto riguarda la manutenzione del ghiaccio e alla ditta che ha installato l’impianto refrigerante per quel che attiene ai macchinari che garantiscono il raffreddamento della superficie.

Sabato 31 ottobre sarà quindi un momento emozionante, specialmente per i giovani hockeysti, perché pattineranno per la prima volta sulla nuova "casa" dell’Ssv Bears.