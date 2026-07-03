LAIVES. A Laives è ormai "febbre" da campionato italiano di ciclismo giovanile su strada, in programma nel fine settimana. Le strade sono imbandierate e dalla scorsa settimana infatti, capita di vedere giovani atlete e atleti in sella alle bici da corsa che provano e riprovano il circuito, esordienti e allievi di società da tutta l'Italia, che sabato e domenica daranno vita ad uno spettacolo sportivo entusiasmante. Sono infatti circa 800 fra atlete e atleti, che correranno in sei gare per la conquista di altrettanti titoli italiani in palio. La macchina organizzativa è in moto già da tempo, perché i numeri sono impressionanti: si prevede l'arrivo a Laives di almeno 5mila persone, fra atleti, tecnici, dirigenti di società e famigliari. "Alloggeranno a Laives e nelle strutture dell'intero circondario", spiega Paolo Endrizzi, presidente della Polisportiva Libertas Laives, società ciclistica che ha l'onore e l'onere di ospitare questa manifestazione a livello nazionale: la delegazione federale sarà presso l'Hotel Ideal, in via Kennedy (in città pochi hanno trovato posto purtroppo) mentre tutto il resto è distribuito fra l'albergo Casagrande e le strutture alberghiere di Bronzolo, Ora e Salorno. "Un impegno per noi enorme, ma che affrontiamo con grande orgoglio, perché siamo una piccola società rispetto ad altre della nostra penisola, ma la Federazione Ciclistica Italiana ci ha premiati con questo affidamento prestigioso e siamo pronti".

"Non abbiamo ancora i dati - dice a sua volta Dieter Frasnelli, presidente dell'Associazione turistica di Laives, Bronzolo e Vadena - quello che sappiamo però è che gli ospiti sono distribuiti fra Laives e gli altri centri della Bassa Atesina". L'assessora Debora Pasquazzo respinge anche la critica da parte di alcuni consiglieri di opposizione sul "mancato coinvolgimento dei commercianti e l'assenza di manifestazioni di contorno". «Di comune accordo con la società organizzatrice, si è scelto di non prevedere feste di contorno. Data la vastità dell'evento, la gestione logistica degli spazi transennati e occupati dal circuito rende complessa qualsiasi altra collocazione fisica. La priorità assoluta è garantire la massima sicurezza e il perfetto svolgimento delle gare. Resta naturalmente la possibilità, per i soggetti privati, di organizzare autonomamente iniziative nel rispetto delle normative vigenti. In ogni caso, il grande spettacolo saranno proprio le gare e questi straordinari giovani atleti. Il territorio è pronto a mostrare il suo volto migliore: in piazza Municipio ci sarà un infopoint dell'Apt, un presidio fondamentale per fare marketing territoriale e accogliere al meglio visitatori e squadre. Della manifestazione si parla già da gennaio e le informazioni sono disponibili anche sul sito del Comune. Tutte le associazioni di categoria, tempestivamente informate, hanno pienamente riconosciuto l'evento come una grande opportunità per il tessuto economico locale, invitando gli esercenti e i commercianti a cogliere l'occasione tenendo aperto, con l'obiettivo di fare una bella figura e con un potenziale di vendita più alto del solito. Un grazie sincero va anche alla nostra comunità per la pazienza e la collaborazione».