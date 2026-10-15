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BOLZANO. La cassa integrazione a zero ore annunciata per la Röchling dal 26 al 31 ottobre accende la preoccupazione per il futuro dei lavoratori e le possibili ricadute sul territorio. Il provvedimento riguarda 620 dipendenti dell’azienda ed è stato concordato con i rappresentanti sindacali. Sulla vicenda interviene il gruppo consiliare del Partito Democratico di Laives, che esprime solidarietà alle maestranze e chiede alle istituzioni di attivarsi per difendere l’occupazione.
Per il Pd, la sospensione temporanea dell’attività rappresenta un segnale da non sottovalutare. Il partito richiama in particolare le difficoltà economiche che interessano le famiglie, in un contesto caratterizzato da un costo della vita elevato e da un’inflazione che, secondo quanto evidenziato nella nota, è tra le più alte d’Italia. Una riduzione della retribuzione rischia di pesare ulteriormente sui bilanci familiari, con possibili conseguenze anche per l’economia locale.
La Röchling viene indicata dal gruppo consiliare come una realtà industriale di rilievo per il territorio. Proprio per il suo ruolo, secondo il Pd, è necessario che alla vicinanza ai dipendenti si affianchino iniziative concrete, capaci di offrire prospettive occupazionali e garanzie per il futuro.
Da qui l’appello rivolto alle forze di governo a livello comunale, provinciale e nazionale. Il partito chiede che la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie diventi una priorità dell’agenda politica, sollecitando un impegno che vada oltre le dichiarazioni di solidarietà.
La vicenda della Röchling riporta così al centro il tema della tenuta occupazionale e del sostegno alle famiglie in una fase di difficoltà economica. Per il Pd di Laives, la situazione richiede attenzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte, affinché siano individuate prospettive concrete per i dipendenti interessati dalla cassa integrazione.