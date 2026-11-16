LAIVES. Un sasso lanciato contro il plexiglas manda in frantumi una lastra del nuovo stadio del ghiaccio di Laives, costringendo l'arbitro a sospendere una partita del campionato Under 14.

Pomeriggio movimentato e decisamente amaro ieri al nuovissimo stadio del ghiaccio di Laives, struttura appena inaugurata, che ha subito dovuto fare i conti con un imprevisto tanto amaro quanto penalizzante. Durante la sfida del campionato Under 14 tra i padroni di casa dell'Ssv Leifers e la formazione ospite del Gherdeina / Alta Badia U14, iniziata alle 17, è arrivata l'interruzione per la rottura di una lastra della balaustra.

L'episodio è avvenuto alle 17.35, quindi nel secondo tempo. A mandare in frantumi il plexiglas non è stato un disco, bensì - stando a quanto emerso - un sasso lanciato dall'esterno del campo, probabilmente da un bambino forse al seguito della stessa società dei Bears. L'impatto ha fatto esplodere il pannello lungo il bordo pista, costringendo l'arbitro a sospendere l'incontro per garantire l'incolumità degli atleti.

È così scattata una corsa contro il tempo da parte degli addetti all'impianto e dei volontari, che, armati di pale, scope, carriole e scale - utilizzando anche la macchina rasaghiaccio come supporto - hanno ripulito l'area e montato il pannello di ricambio. Le operazioni hanno richiesto circa un'ora e l'arbitro ha così decretato l'annullamento del match, mentre i ritardi per fortuna non hanno fatto saltare anche la successiva gara serale dell'Ssv Leifers Hockey Bears contro gli Unterland Juniors di IHL Division.

J.M.