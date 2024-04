Una poltrona per due (donne): a Laives si sfidano due candidate, ecco la prima videointervista

Il 26 maggio i cittadini di Laives saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. Le protagoniste di questa sfida sono per ora due donne: Claudia Furlani, candidata sindaca del centrodestra, e Sara Endrizzi, candidata del centrosinistra. Le abbiamo incontrate e messe a confronto su programmi e priorità in vista del confronto con le urne.

La sfida per il comune di Laives. Furlani (Centrodestra): «Da soli non si va avanti: serve un gruppo coeso e competente» Il 26 maggio i cittadini di Laives saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. Il centrodestra candida Claudia Furlani, imprenditrice agricola. Ecco come affronta la sfida.