BOLZANO. L’Anpi Alto Adige/Südtirol lancia l’allarme sulla presenza e sull’influenza dell’estrema destra nella politica locale, denunciando quelli che definisce «pericolosi rapporti» con movimenti attivi in Italia, Germania e Austria. Secondo l’associazione, questi legami rappresenterebbero soltanto «la punta dell’iceberg» di un problema più profondo.

Nel documento l’Anpi sostiene che convivenza civile, coesione sociale e diritti fondamentali siano messi a rischio in settori come scuola, sanità, servizi sociali, casa e lavoro. Tra le realtà citate figurano AfD, Martin Sellner, CasaPound e Futuro Nazionale. L’associazione accusa parte della politica di indifferenza e ambiguità e contesta quella che considera una rincorsa elettorale alle posizioni della destra radicale.

L’Anpi Alto Adige/Südtirol richiama inoltre le mobilitazioni della società civile che si stanno opponendo a queste posizioni e denuncia «gravi e inaccettabili minacce e intimidazioni» rivolte contro chi vi partecipa.

Da qui l’appello conclusivo alle istituzioni e alla politica: tradurre nella pratica i richiami ai valori espressi durante il Giorno della Memoria e il 25 aprile, schierandosi «dalla parte della Costituzione» e contrastando senza ambiguità nazionalismo, razzismo e posizioni antidemocratiche.